РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Волонтеры подмосковного Подольска передали вещи и сладости в дома трудолюбия для бездомных, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

В «Лавку добра» волонтерского движения «Милосердие – Подольск» все чаще обращаются руководители трудовых домов, где бездомные могут найти временное пристанище и работу. Это хороший выход, чтобы люди в трудной жизненной ситуации могли восстановить силы и вернуться в социум, наладить отношения с родными.

На текущей неделе волонтеры передали вещи для работы, постельное белье и печенье в Дом помощи и в рабочий дом на Щербинке.