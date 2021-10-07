РИАМО - 7 окт. За 9 месяцев министерство экологии и природопользования Московской области серьезно увеличило показатели работы в сфере государственного экологического надзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил зампредседателя правительства области – министр экологии и природопользования Андрей Разин, за истекший период управление Госэконадзора возбудило 2015 административных дел – на 300 больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

«Во многом это произошло благодаря новым полномочиям в сфере Госохотнадзора и надзора за самоходной техникой и аттракционами, однако и в наших традиционных сферах надзора интенсивность работы повысилась. Соответственно, возросли штрафы: за 3 квартала их наложено на общую сумму почти 127 млн рублей, тогда как в прошлом году цифра составила 71 млн», — сказал он.

В качестве важного показателя Разин отметил рост числа выданных предостережений о недопустимости нарушений природоохранного законодательства, а также представлений об устранении причин таких нарушений.

«Выдано 90 предостережений – более чем вдвое больше, по сравнению с прошлым годом. Таким образом министерство реализует новый подход к контрольно-надзорной деятельности, который выделяет в ключевое направление профилактику, недопущение нарушений», — заключил зампред.