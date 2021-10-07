РИАМО - 7 окт. Пассажиры ЦППК могут приобрести абонементы на 10, 20 и 60 поездок в обычных электропоездах и экспрессах по маршрутам от и до станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Доступ к оформлению проездных на количество поездок появился после запуска турникетов на станции Апрелевка. Приобрести абонемент можно также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Компания-перевозчик напомнила, что абонементы на несколько поездок оформляются на маршруты, станция отправления и станция назначения которых оборудованы турникетными комплексами либо если на одной из этих станций есть турникеты, а на второй – валидатор.

Согласно правилам ЦППК, пассажиры должны валидировать абонементы как на станции отправления, так и на станции прибытия. В случае, если пассажир забыл приложить абонемент к считывающему устройству в начальной точке маршрута, проезд будет считаться безбилетным.