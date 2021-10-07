РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Специалисты завершают подготовительный этап работ по строительству детского сада на 125 мест на улице Заречная в Балашихе, учреждение планируют ввести в эксплуатацию весной 2022 года, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Строительство объекта ведется в рамках государственной программы и финансируется за счет средств областного и муниципального бюджетов. Подрядчиком на объекте выступает ООО «СтройКапиталИнвест». Строители завершают подготовительные работы и уже 8 октября начнут рыть котлован под фундамент.

«Планируем до нового года завершить возведение каркаса здания, установить окна и двери, выполнить кровельные работы для того, чтобы закрыть помещение и проводить работы по отделке и прокладке внутренних инженерных коммуникаций», — сказал директор по строительству ООО «СтройКапиталИнвест» Владимир Артемьев.

Он добавил, что благоустройство территории будут проводить в теплое время года: проведут озеленение, установят детские площадки и малые архитектурные формы, заасфальтируют тротуары.

Полностью сдать объект планируют весной 2022 года.

В здании детсада площадью более 2 тыс. кв. м разместят все необходимые групповые помещения, актовый и физкультурный залы, методические и медицинский кабинеты, пищеблок. Детсад будет рассчитан на шесть групп детей.

На закрытой территории учреждения появятся теневые навесы, песочницы, горки и качели. Для занятий физкультурой оборудуют спортивные площадки. Кроме того, у входа в детский сад появится крытый навес для временного хранения колясок и санок.