РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Житель Подольска пожаловался, что в деревне Валищево предприниматели захватили муниципальные земли и устроили там подпольную АЗС, а также перегородили ему доступ к земельному участку, делом займется Подольская прокуратура, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил, что ему на праве общей долевой собственности принадлежит 70% участка в деревне Валищево и такая же часть здания. Оставшаяся часть принадлежит А.Г. Иванисенко, который совместно с арендатором соседнего участка Н.А. Плотниковым захватили неразграниченные муниципальные земли на подъезде к его участку. Там они поставили жилой городок из бытовок и подпольную АЗС. 6 июля заявитель обратилась с заявлением по вопросу ограничения пользования подъездного пути к принадлежащему ей земельному участку, но государственные органы мер не приняли, ситуация ухудшилась. Доступ на участок перекрыт полностью, установлен забор, ворота на замке. Предприниматели ведут себя агрессивно.

Сотрудники администрации округа провели визуальное обследование земельного участка. Выявили, что он огорожен забором из металлического профнастила на металлических столбах, площадь наложения фактических границ земельного участка с кадастровым номером на земли неразграниченной государственной собственности ориентировочно составляет 760 кв. м. Документы, подтверждающие право пользования данной территорией, в комитете имущественных и земельных отношений администрации Подольска отсутствуют.

«В результате осмотра установлено наличие признаков административного правонарушения в части самовольного занятия земель неразграниченной государственной собственности ориентировочной площадью 760 кв. м., находящихся в едином ограждении с земельным участком, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1 КоАП. В результате установки ограждения на землях неразграниченной государственной собственности без разрешительной документации, доступ к земельному участку ограничен. Согласно сведений ЕГРН земельный участок принадлежит на праве аренды индивидуальному предпринимателю», - сказал заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.

В связи с отсутствием оснований для проведения внеплановой проверки соблюдения требований земельного законодательства в рамках муниципального земельного контроля, материалы осмотра направлены в Подольскую городскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. О результатах рассмотрения заявителю сообщат дополнительно.