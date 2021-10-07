РИАМО - 7 окт. Жители микрорайона 25А в ходе личного приема по телефону обратились к главе городского округа Мытищи Виктору Азарову с просьбой организовать дополнительный социальный маршрут общественного транспорта: станция Мытищи – Олимпийский проспект – ТЦ «Июнь», сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава отметил, что прежде, чем принять решение, хотел изучить все озвученные вопросы на месте, и выехал на место с представителями администрации округа – заместителем главы администрации Михаилом Годиным, директором МКУ «УКС ЖКХ» Иваном Яскивом и начальником управления транспорта и дорожного хозяйства Артемом Кондрашовым.

Обеспечение социальным маршрутом

Власти округа в свое время рассматривали варианты, чтобы обеспечить микрорайон дополнительными перевозками. В настоящий момент он обслуживается тремя маршрутами - №6, №567 и №16. Жители просят дополнительный социальный маршрут, что входит в полномочия министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Мы неоднократно обращались в ведомство для обеспечения организации дополнительного маршрута на улице Белобородова. В настоящий момент ответа на повторное обращение мы не получили. Рассмотрение заявок на организацию социальных маршрутов состоится ближе к концу года. Надеюсь, что к декабрю мы получим ответ», — сказал Кондрашов.

Он добавил, что также планируется обратиться в министерство с ходатайством, чтобы они ускорили рассмотрение вопроса. Микрорайон является большим и важным. Его попытаются обеспечить дополнительными социальными маршрутами.

Что касается дополнительных коммерческих перевозок, то, по словам Кондрашова, год назад здесь был организован дополнительный коммерческий маршрут. Он оказался убыточным, в связи с этим перевозчик отказался от его обслуживания. Поэтому единственный сейчас вариант – это социальный маршрут.

«Мы рассматривали возможность изменения уже существующих маршрутов, как предлагали жители микрорайона, – №4, №77. Однако на них уже сложился свой пассажиропоток, люди привыкли добираться до точек прибытия в течение определенного времени. Изменение схемы движения могло бы значительно увеличить движение в пути пассажиров, чем вызвать их справедливое негодование. Ведь те, кто ехал на работу 15 минут, был бы вынужден проводить в пути 40 минут», — пояснил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства.

Он добавил, что наиболее оптимальный вариант – установить новый маршрут и этого будут добиваться.

Обустройство остановок

В этом году планировалось обустройство двух дополнительных остановок – на улице Белобородова и в 1-м Рупасовском переулке. В 1-м Рупасовском переулке автобусная остановка была обустроена, организованы заездные карманы, пешеходный переход. Сейчас там курсируют автобусы маршрута №16.

На улице Белобородова возникли трудности с подрядной организацией. Муниципальный заказчик разместил заказ, но тендер выиграл некомпетентный подрядчик. Он не выходил на выполнение заказа, чем нарушил все сроки. Представители администрации вели с ним претензионную переписку, накладывали штрафы. В результате в одностороннем порядке пришлось расторгнуть договор до выполнения работ. В настоящее время идет судебное разбирательство.

«В любом случае проект на эту остановку разработан в этом году. Предположительно, мы определили ее местоположение у дома 21, корпус 3. В следующем году, начиная со второго квартала, как будут позволять погодные условия, мы приступим к реализации заездного кармана», – сообщил Кондрашов.