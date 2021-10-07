РИАМО - 7 окт. В Подмосковье за время проведения акции «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!» участники сдали на переработку порядка 1,3 тыс. куб. м излишнего урожая, что составляет ориентировочно 715 тонн. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

В целях предотвращения роста количества органических отходов на территории Московской области 13 сентября стартовала ежегодная экоакция «Тут едут яблоки! Прямо на переработку!». Садоводы и дачники региона могли отправить избытки урожая яблок на переработку для сельхознужд. Так, плоды пойдут на корм свиньям или на производство компоста.

«Совместно с региональными операторами в течение сентября-октября мы вновь запустили нашу ежегодную целевую акцию, направленную на прямой сбор избытка яблок у садоводов, и организовали установку брендированных бункеров для сбора яблок и их своевременный вывоз на переработку», – отметил министр ЖКХ области Антон Велиховский.

Для удобства дачников разработан специальный маршрут движения транспорта, а также организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок. Узнать подробнее о пунктах сбора и графике объезда жители Подмосковья могут на сайте своего регионального оператора или у председателей СНТ.

Сегодня жители Подмосковья уделяют значительный интерес поддержанию чистой экологии региона и активно участвуют в регулярно проводимых министерством ЖКХ акциях, направленных на улучшение и сохранение чистой окружающей среды.