РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Освещение восстановии в частном секторе микрорайона Красная Горка Подольска после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель сообщил на интернет-портале «Добродел», что не работает уличное освещение в Овражном тупике и на Московском проезде. Администрация Подольска рассмотрела обращение.

«Все необходимые работы выполнены», - сказал замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

К ответу приложили фотоматериалы.