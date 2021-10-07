РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Освещение восстановии в частном секторе микрорайона Красная Горка Подольска после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».
Житель сообщил на интернет-портале «Добродел», что не работает уличное освещение в Овражном тупике и на Московском проезде. Администрация Подольска рассмотрела обращение.
«Все необходимые работы выполнены», - сказал замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.
К ответу приложили фотоматериалы.
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