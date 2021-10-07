РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 окт. Сооружение каркаса здания нового детского сада на 80 мест на улице Твардовского в Балашихе завершат до конца текущего года, сдачу объекта планируют во II квартале 2022 года, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В четверг замглавы администрации Балашихи Александр Савелов в ходе выездного совещания вместе с директором по строительству подрядной организации ООО «СтройКапиталИнвест» Владимиром Артемьевым проверил строительство объекта.

Специалисты компании уже вырыли котлован под фундамент. На площадке в настоящий момент работает 24 человека, которые на следующей неделе приступят к бетонированию основания здания. До нового года будет возведен каркас и закрыт контур будущего детского сада.

«Проектом здесь предусмотрено строительство детского сада на 80 мест. Дошкольное учреждение снизит напряженность с недостатком мест в детских садах данного микрорайона Южный. На строительство учреждения выделено 149 миллионов рублей. Срок строительства по проекту составляет 6 месяцев. Сдача объекта планируется во II квартале 2022 года», - сказал Савелов.

Он добавил, что все работы идут по графику. По словам Артемьева, сроки строительства очень сжатые, поэтому в зимнее время они будут вести работы внутри помещений.

«Начнем с черновой отделки и прокладки магистральной сети электроснабжения, слаботочных сетей, систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Часть работ по озеленению и благоустройству территории мы будем выполнять в теплое время года», — пояснил Артемьев.

Дошкольное учреждение оснастят современным оборудованием. В каждой группе будет раздевалка, игровая зона, спальня, санузел и буфет. Ребята смогут заниматься в музыкальном и физкультурном залах. Здание также оснастят полноценным пищеблоком, что позволит организовать здоровое и разнообразное питание детей.

На прилегающей территории обустроят игровые площадки. Концепция озеленения территории детского сада направлена на создание уютного и тихого пространства, располагающего к играм и обучению.