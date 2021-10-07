РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Пробка протяженностью около 3 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение затруднено от съезда с эстакады на пересечении с Ильинским шоссе до улицы Народного ополчения. Далее в сторону области также наблюдаются участки со сниженной скоростью потока.

Затруднен выезд автомобилей с примыкающих к Волоколамскому шоссе улиц. Пробка также ожидает тех, кто решит въехать в Красногорск со стороны Митина через Речную улицу. Дорога от улицы Дубравной обозначена бордовым, это значит, что движение здесь парализовано. Плохо едут также улицы Речная и Народного ополчения.

На Новорижском шоссе пробка на 4,5 км в сторону Москвы – от ТЦ «Глобус» до МКАД.

От МКАД до Красногорска движение также затруднено.