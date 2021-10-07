РИАМО - 7 окт. В автобусе «Мострансавто» забыли корзинку с котятами, теперь компания ищет для малышей новый дом, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

В корзине было 4 котенка. Водитель нашел их в конце сентября на маршруте № 56 «Пересвет – Краснозаводск (Возрождение)» в Сергиево-Посадском городском округе.

Сотрудник доставил находку в филиал. Всю неделю малыши жили в диспетчерской. За это время с просьбой вернуть питомцев в компанию никто так и не обратился.

Котят, среди которых один мальчик и три девочки, сотрудники филиала назвали по наименованию марок автобусов — Лиазик, Луидорчик, Галазка и Скания.

Чтобы забрать малыша на ответственное содержание, жителям Подмосковья нужно позвонить по телефону 8 (963) 722-67-25 или написать сообщение на почту pressamta@mail.ru. Котята находятся на территории производственной базы «Сергиев Посад».