РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 окт. В нынешнем году в городском округе Дзержинский проведут капитальный ремонт 28 многоквартирных домов на сумму 128 млн. рублей, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

В текущем году в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов горокруга Дзержинский выделено более 128 млн. рублей. Запланировано отремонтировать 28 многоквартирных домов, в том числе отремонтировать кровли в 10 многоквартирных домах, фасады в 11 МКД, заменить четыре лифта в одном доме.

В рамках программы капремонта прошлого года в городском округе Дзержинский было включено 15 МКД по общестроительным работам и 2 МКД по замене лифтов.

В 2020 году на территории Московской области капитально отремонтированы 2 429 многоквартирных домов. На 2021 год в Подмосковье запланирован ремонт 3 044 домов. На эти цели выделено более 21 млрд рублей.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт более 7 тысяч домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2021 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда.