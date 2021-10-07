РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. В поселке Красково городского округа Люберцы на несколько часов отключат холодное водоснабжение, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В поселке Красково городского округа Люберцы в связи с переврезкой водопровода с 22:00 7 октября до 06:00 8 октября будет отключена подача холодного водоснабжения по следующим адресам: улица Карла Маркса, дома №№107; 117, корпуса 1-20; 119, корпуса 20 и 3; 125, 125А; улица Федянина, дома №№1, 3; улица Школьная, дома №№8, 9, 10.

При возобновлении водоснабжения после проведения работ возможны отклонения от нормативных показателей.