РИАМО - 7 окт. Подмосковная Госжилинспекция начала использовать квадрокоптеры в контрольно-надзорных мероприятиях. Подведены итоги первой недели их использования, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Техника позволяет обследовать многоквартирные дома дистанционно. Руководитель областного надзорного ведомства Ольга Федина уточнила, что квадрокоптеры применяются при осмотрах крыш и наружных водостоков, стен и межпанельных швов, балконов, лоджий и козырьков входных групп.

«Цифровизация инспекционной деятельности – один из приоритетов Госжилинспекции. Квадрокоптер как инструмент жилищного надзора значительно сокращает время проведения проверок – как правило, нарушения выявляются и фиксируются в считанные минуты. К слову, все чаще такой метод работы применяют и управляющие организации нашего региона. Они используют квадрокоптеры при исполнении своих обязанностей по регулярному осмотру многоквартирных домов», — сказала Федина.

Новая методика позволяет быстрее выявлять и точнее фиксировать нарушения. К примеру, за неделю обследованы кровли, фасады и балконы домов №1,3 и 5 в Королеве, а также № 3,4 и 5 в Мирском проезде микрорайона Салтыковка (Балашиха).

Проверка исполнения предписания о ремонте козырька подъезда также прошла в Электростали в доме №6 по Восточной улице.