РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Добровольцы МГЕР и члены Молодежного парламента Люберец продолжают оказывать помощь жителям городского округа, в настоящее время в волонтерском штабе муниципалитета задействованы почти 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«Волонтерский штаб, созданный в марте 2020 года для помощи в период пандемии COVID-19, работает в штатном режиме. Сообщество добровольцев округа в настоящее время представлено 147 молодыми людьми. В основном это старшеклассники и студенты. Стать волонтером может любой, для этого достаточно отправить заявку на электронную почту: lubvolonter@gmail.com», - сказал руководитель объединения добровольцев в Люберцах, и.о. исполнительного секретаря МОП «Единая Россия» Георгий Николаев.

Он пояснил, что активисты заняты в поликлиниках городского округа и в пунктах вакцинации, помогают жителям правильно заполнять медицинские бланки, оформить талон на прием.

«Одним из последних примеров адресной помощи стал наш выезд на 1-й Панковский проезд. С просьбой закупить продукты к нам обратилась 80-летняя жительница Люберец», - добавил Николаев.

Первые штабы, объединяющие волонтеров, готовых помогать безвозмездно, появились в марте 2020 года – в период пандемии коронавируса. Они были открыты на базе всех 59 местных отделений партии «Единая Россия» по всей Московской области. Добровольцы бесплатно доставляли лекарства и продукты престарелым людям. В самый пик заболеваемости было обработано порядка 6 тысяч просьб о помощи.