РИАМО - 7 окт. Технический сбой произошел в работе сервиса Spotify, об этом свидетельствуют данные портала downdetector.ru.

Первые сообщения стали поступать в 17:58.

Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе мобильного приложения – 40%. Еще 33% сообщают о проблеме в поиске, у 27% не работает веб-сайт сервиса.

Чаще всего о перебоях в сервисе сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Spotify — интернет-сервис потокового аудио, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство.