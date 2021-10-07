РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. В четверг подрядная организация завершила работы по обустройству тротуара вблизи детского сада «Ромашка» в городском округе Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«По просьбам жителей проводятся работы по обустройству тротуара в 1-ом Поселковом переулке Люберец вблизи территории детского сада «Ромашка». В осеннее и зимнее время здесь было сложно пройти, особенно мамам с колясками. Площадь проводимых работ - 150 квадратных метров, протяженность - 104 метров. В четверг ремонт завершили», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего в этом году в городском округе отремонтированы 44 дороги и 23 тротуара.

«Дорогие друзья! Если у вас есть пожелания или предложения по данному вопросу отправляйте на мою личную почту: glava@lubreg.ru», - добавил Ружицкий.