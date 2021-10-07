РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Жители Люберец могут сообщать в администрацию округа о фактах отказа проезда льготникам водителями маршруток, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются регулярные проверки соблюдения водительским составом обязательств о предоставлении льгот и скидок владельцам карт жителя Московской области, школьникам и держателям карт «Стрелка». Рейды проходят совместно с представителями административно-пассажирской инспекции Московской области. По вопросам нарушения данных обязательств можно написать на личную почту: glava@lubreg.ru», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что 1 августа текущего года по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы на маршрутах с нерегулируемым тарифом, берущих свое начало на территории округа, введены льготы для отдельных категорий граждан.

«Также настоятельно прошу всех жителей соблюдать масочный режим в общественном транспорте! Количество заболевших коронавирусом вновь увеличивается – не спешите пополнить их ряды! Берегите себя и своих близких», - добавил Ружицкий.