РИАМО - 7 окт. С начала 2021 года в Москве произошло 580 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых более 600 человек получили травмы различной степени тяжести, а 29 человек погибли, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Чаще всего ДТП с мототранспортом происходят на крупных автомагистралях столицы: на МКАД (53), Варшавском шоссе (17), ТТК (15), Ленинградском проспекте (11) и Волгоградском проспекте (10).

Наибольшее количество пострадавших в авариях водителей мототранспорта зафиксировано в таких районах, как ЮАО (86), СВАО (54), ЦАО (51). Количество летальных случаев больше всего в ТиНАО (6), ВАО и ЮАО (по 4).

Госавтоинспекция напомнила, что летний мотосезон подошел к концу, поэтому водить двухколесный транспорт сейчас опасно из-за погодных условий.

Ночью температура воздуха опускается до плюс 2-5 градусов, а в Подмосковье до минусовых значений. Дорожное покрытие в ночные и утренние часы может быть обледенелым.