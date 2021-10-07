РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Представители Молодежного парламента городского округа Люберцы на заседании подвели итоги двухмесячной работы, за это время ими проведено порядка 30 мероприятий, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В администрации Люберец состоялось 5-е заседание Молодежного парламента при совете депутатов городского округа. В повестке – вопросы, связанные с текущей деятельностью парламента и рабочими планами. Президиум возглавил первый зампред совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» Александр Шлапак. В числе участников – член фракции Вячеслав Губин, и.о. исполнительного секретаря МОП «Единая Россия» Георгий Николаев, начальник управления по работе с молодежью администрации Борис Новиков.

«За 2 месяца мы провели порядка 30 мероприятий. Особо успешно они прошли под эгидой проекта «Творческая лаборатория». Он инициирован специально созданной при Молодежном парламенте комиссией по культуре и образованию и популяризирует среди подрастающего поколения направления всех видов искусств. Так, одним из последних мероприятий в этой сфере стали «Литературные чтения» в Доме офицеров, на которых собрались юные ценители отечественной литературы. За 2 месяца в «Творческой лаборатории» провели порядка 5 акций», – сказал председатель Молодежного парламента Ашот Маргарян.

Он подчеркнул, что не упускают из поля зрения и другие важные направления.

«В конце лета мы провели в Люберцах турнир по стритболу, участвовали в соревнованиях в честь Дня физкультурника», – пояснил Маргарян.

По его словам, члены парламента также участвовали в сентябрьских выборах – некоторые были в участковых избирательных комиссиях с правом решающего голоса, наблюдателями от политических партий и кандидатов.

Александр Шлапак поблагодарил молодых и активных членов парламента за эффективную работу и отметил некоторых из них почетными грамотами и благодарственными письмами.