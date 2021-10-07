РИАМО - 7 окт. Столичный суд продлил арест до 24 марта Валерии Башкировой, которая сбила 3 детей на пешеходном переходе в районе Солнцево в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Такое решение было принято судом с учетом позиции прокуратуры Москвы.

Также заседание по данному делу в общем порядке судебного разбирательства было назначено на 21 октября.

Смертельное ДТП произошло 16 июля 2021 года. Девушка на Mazda сбила 3 детей на пешеходном переходе на улице Авиаторов, двое из них скончались. Дети переходили дорогу вместе с мамой и бабушкой.