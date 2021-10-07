РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Продолжаются плановые проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте в городском округе Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Регулярные рейды проходят совместно с представителями Административно-пассажирской инспекции Московской области. Проезд в автобусах и маршрутках городского округа Люберцы без масок запрещен! К сожалению, далеко не все пассажиры продолжают соблюдать предписанные правила эпидемиологической безопасности», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что все сотрудники и водители общественного транспорта обеспечены защитными масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

«Уважаемые люберчане! Настоятельно прошу вас относиться ответственно к своему здоровью и безопасности окружающих вас людей. При выходе на улицу используйте средства индивидуальной защиты, особенно в местах массового скопления людей. К сожалению, количество заболевших коронавирусом вновь увеличивается – не спешите пополнить их ряды! Берегите себя и своих близких», – подчеркнул Ружицкий.