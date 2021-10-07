РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. Спортсменка Ульяна Сухаржевская из Котельников заняла второе место на муниципальных соревнованиях по троеборью, сообщает пресс-служба администрации округа.

В КСК «Созвездие» прошли муниципальные соревнования по троеборью «Кубок главы Раменского района».

В Кубке принимала участие спортсменка МАУ СШОР «Белка» Ульяна Сухаржевская на лошади по кличке Икар. По результатам 3 дней соревнований спортсменка заняла второе место.