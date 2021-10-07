РИАМО - 7 окт. В районе дома №9 на проспекте Вернадского в Москве водитель автомобиля сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

У пострадавшей предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра. Подростка доставили в медучреждение.

Сотрудники ГИБДД предпринимают все меры по установлению места нахождения и задержанию водителя, который скрылся с места аварии.

С начала этой недели на дорогах столицы было зарегистрировано 4 ДТП, связанных с наездом на пешехода. В результате аварий были травмированы 4 ребенка.