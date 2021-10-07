РИАМО - 7 окт. Загруженность столичных дорог в вечерний час пик в четверг составила 7 баллов из 10 возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные пробки отмечаются на севере, западе, юге и юго-востоке МКАД. Сильно загружены машинами Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо.

В центре города пробки отмечаются на Новой площади, в Лубянском проезде, на Большой Дмитровке, Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы.

К 19 часам загруженность городских дорог может вырасти до 8 баллов. Свободными улицы и дороги столицы станут после 21 часа, тогда прогнозируется 3 балла.