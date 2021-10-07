РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 окт. Городское предприятие Королева «Автобытдор» в сентябре провело работы по благоустройству. За прошедший месяц сотрудники предприятия ликвидировали 378 ям общей площадью порядка 5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Кроме того, выполнили профилирование дорог с добавлением материала общей площадью 37 тыс. кв. м по 25 адресам.

Также для обеспечения доступной среды опущено 8 бортовых камней, выполнена замена 75 бортовых камней и смонтированы 4 искусственные дорожные неровности.

На дорогах рабочие нанесли разметку и поддерживали в порядке городские остановки общественного транспорта, на которых заменили 3 разбитых стекла. Еще их очистили от рекламы.

Также в городе отремонтировали контейнерные площадки, заменили лампы уличного освещения, вывезли 8 брошенных автомобилей.

«Наше учреждение готово к зимнему периоду, идут последние проверки и отработки действий согласно нормативным требованиям зимнего содержания, проводятся инструктажи с новым водительским составом. И, конечно, не сбавляя темпы, выполняем текущие уборки городских территорий», – сказал директор «Автобытдора» Кирилл Кудряшов.