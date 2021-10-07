РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Полиция Подольска совместно с Общественным советом при УМВД проводит отборочный этап Ежегодного всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции» для детей сотрудников, сообщает пресс-служба УМВД России по Подольску.

Принять участие в конкурсе могут дети от 6 до 14 лет. Работу можно выполнить карандашом, красками или фломастерами. В сюжете должно быть отражена профессиональная жизнь сотрудников полиции. К рисунку нужно приложить краткую биографическую справку об авторе работы.

В текущем году выделили отдельную номинацию, посвященную труду медицинских работников ведомства, которые на протяжении 2 лет несут службу в усиленном режиме в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Рисунки принимают до 22 октября в УМВД России по Подольску на Революционном проспекте, 84, в кабинете №3 (группа по связям со средствами массовой информации).

По итогам отборочного этапа конкурса жюри выберет 4 тематических рисунка, которые направят в ГУ МВД России по Московской области для участия в областном этапе конкурса.

Авторов работ-победителей муниципального этапа наградят почетными грамотами и подарками.