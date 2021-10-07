РИАМО - 7 окт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском в четверг днем задержали и отменили 47 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 3 рейса, 6 отменили. В Домодедове 23 рейса задержаны, 2 отменили. В Шереметьеве задержаны 3 рейса, отменены 9.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержан 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.