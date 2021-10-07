РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Будущим выпускникам подольских школ рассказали о работе сотрудников правоохранительных органов, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники УМВД России по Подольску провели день открытых дверей для учащихся 11 классов округа. Школьникам рассказали о направлениях деятельности полицейских, требованиях и нормативах для поступления в высшие учебные заведения системы МВД России, а также об условиях прохождения службы.

С целью более детального знакомства со спецификой работы правоохранителей учащимся показали несколько сюжетов о преступлениях, в расследовании и раскрытии которых принимали участие сотрудники УМВД России по Подольску и выпускники Московского университета МВД России им. Кикотя.

Сотрудники уголовного розыска и отдела экономической безопасности поделились со старшеклассниками историями задержания преступников и ответили на вопросы о различных аспектах своей профессиональной деятельности.

Также гостям показали фильм, рассказывающий об учебном процессе и подготовке специалистов в вузах МВД. В завершение мероприятия учащиеся поблагодарили сотрудников полиции за познавательную лекцию.