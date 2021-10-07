РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 окт. Начальник службы дорожного хозяйства и транспорта администрации Домодедова Юрий Герасимов осмотрел ход строительства тротуаров в микрорайоне Востряково, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В связи с многочисленными обращениями жителей строительство тротуаров ведется от улицы Заборье вдоль улиц Рябиновая и Крестьянская.

Герасимов отметил, что строительство тротуара на этих улицах – важное решение для организации безопасности дорожного движения.