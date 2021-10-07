РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Подольские студенты стали призерами и победителями регионального этапа Национальной премии «Студент года - 2021», сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В конкурсном отборе приняли участие студенты организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющие достижения в соответствии с номинацией конкурса и высокую успеваемость. О своих успехах участники рассказали в презентационных видеороликах. В Подмосковье конкурировали 116 студентов.

Участники номинаций, предусмотренных для студенческих объединений, представили на суд конкурсной комиссии опыт реализации проектов и документы, раскрывающие организацию работы.

В индивидуальной номинации «Творческая личность года» победила Мария Польщикова (колледж «Московия»), «Председатель совета обучающихся года» - Дмитрий Кузин (колледж «Московия»), «Общественник года» - Анна Ключинская (колледж «Московия»). Лауреат номинации «Общественник года» - Маргарита Блинова (Подольский колледж им. А.В. Никулина).

Победителем коллективной номинации «Студенческое медиа года» стала команда колледжа «Московия» в составе Дениса Казакова, Дарьи Леоновой, Павла Сорочана, Милены Блажевич, Анастасии Ильиной.

Среди организаций среднего профессионального образования распределили 10 призовых мест, половина из них поедет в Подольск.

Победители регионального конкурсного отбора автоматически переходят на заочный этап премии и будут бороться за право выйти в финал. Финалисты конкурса встретятся в ноябре в Томске, их ждут новые испытания: самопрезентация, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры.