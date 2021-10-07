РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 окт. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 34 новых случая коронавируса, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 784 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1 454 случая Covid-19.

За все время пандемии в регионе подтверждено 460 010 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 8 267 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 399 319 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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