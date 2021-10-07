РИАМО - 7 окт. Всемирная организация здравоохранения опубликовала документ, в котором впервые описывается постковидный синдром (long covid). Данному синдрому подвержены до 20% переболевших Covid-19 людей, сообщает Газета.ru.

Общими признаками постковидного синдрома у переболевших коронавирусом названы повышенная утомляемость, нехватка дыхания, когнитивное расстройство и другие. Эксперты уверены, что данные симптомы можно впервые выявить у переболевших после первичного восстановления или еще в начале заболевания.

Также специалисты считают, что симптомы постковидного синдрома периодически могут модифицироваться — ослабляться или обостряться.

Аналогичные исследования провели как работники ВОЗ, так и ученые из сторонних учебных заведений. Специалисты опросили и проанализировали самочувствие нескольких сотен Covid-пациентов в разных странах мира, в том числе и в РФ.

По данным ВОЗ, симптомы постковидного синдрома могут быть у человека в течение порядка 3 месяцев с начала заражения коронавирусом и не могут быть объяснены иными диагнозами.

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