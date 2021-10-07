РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Дениско организовал участникам клуба «Активное долголетие» городского округа Люберцы тренировку по скандинавской ходьбе и подарил им спортинвентарь. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Мероприятие состоялось на территории СК «Подмосковье». Парламентарий приехал к членам клуба с подарками – вручил рюкзаки и спортивные шапочки с логотипом клуба «Активное долголетие». В беседе с представителями старшего поколения Дениско поинтересовался, требуется ли им спортивное оборудование для занятий. Также он призвал пенсионеров позаботиться о своем здоровье в период роста заболеваемости COVID-19 и своевременно вакцинироваться.

«Получил заряд бодрости и я. Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие в Подмосковье» стартовал два года назад. Он пользуется популярностью и у люберчан, в настоящее время в него вовлечены более 3,2 тыс. жителей городского округа Люберцы. Особенно популярна скандинавская ходьба», - подчеркнул Дениско.

Программа «Активное долголетие» в Подмосковье реализуется с 2019 года. Освоение компьютерной грамотности, живопись, танцы, вокал, занятие скандинавской ходьбой, физкультурой, плаванием в бассейне – это наиболее востребованные направления программы.