РИАМО - 7 окт. В Москве за неделю зарегистрировали низкий уровень заболеваемости среди горожан ОРВИ и гриппом, показатели среди совокупного населения и детей находятся ниже расчетного эпидемического порога, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Среди совокупного населения показатели ниже на 44,8%, среди детей 0-2 лет — на 81,2%, среди детей 3-6 лет — на 83,4%, среди детей 7-14 лет — на 81,4%. Но по взрослому населению эпидемические пороги превышены на протяжении 15 недель.

В мегаполисе проводится кампания по вакцинации от гриппа. По состоянию на 4 октября, привито свыше 2,2 млн человек, из них более 500 тыс. детей.

Для вакцинации в РФ используют отечественные препараты, которые были разработаны по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все они инактивированы, то есть вакцины не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию.