РИАМО - 7 окт. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал на конференции Тоннельной ассоциации России в рамках Международного форума строительной отрасли 100+ TechnoBuild 2021 о самых современных технологиях подземного строительства и тоннелепроходки. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» - оператор программы развития Московского метрополитена.

«На протяжении последних десятилетий холдинг «Мосинжпроект» выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичного метро, работы ведутся по всему городу, в том числе в плотной застройке его исторической части, в технически сложных и уникальных условиях», - сказал Кравцов.

Он уточнил, что таких условиях - при наличии в зоне строительства обилия инженерных коммуникаций, автотрасс, железных дорог, действующих объектов метро, чувствительных к вибрациям зданий, памятников истории и культуры - необходима минимизации воздействия на геоэкологическую среду.

Также на конференции выступил и руководитель отдела научно-технического сопровождения строительства АО «Мосинжпроект» Дмитрий Конюхов. Он рассказал, что компания разрабатывает, внедряет и применяет передовые технологии подземного строительства, обеспечивающие минимальное влияние на природно-техногенную городскую среду, интерактивные методы управления технологическими параметрами горно-строительных машин на основе результатов геотехнического мониторинга и инновационных методов управления геотехническими рисками.

«За последние 7 лет специалисты холдинга приняли участие в разработке 5 федеральных сводов правил по проектированию и строительству подземных сооружений. Кроме того, на всех этапах проходки тоннелей и строительства станций осуществляются их научное сопровождение, круглосуточный автоматизированный геодезический мониторинг, геофизические исследования состояния грунтового массива и контроль качества выполненных работ», - сказал Конюхов.

Еще на конференции выступил руководитель отдела по механизированной проходке и специальным видам работ АО «Мосинжпроект» Николай Островский. Спикер рассказал, что при строительстве тоннелей компания применяет наиболее современные ТПМК диаметром 6 и 10 м, последние предназначены для сооружения двухпутных тоннелей, что позволяет избежать возведения дополнительных конструкций и удешевить строительство, одновременно сделав метро безопаснее для пассажиров.

«Эффективность и безопасность строительства тоннелей также повышается за счет постоянного контроля технологических параметров работы тоннелепроходческих комплексов с использованием удаленного доступа к их визуализации в центре управления проходкой», - подчеркнул Островский.

По мнению экспертов компании, благодаря совокупности предпринимаемых мер и используемых технологических новшеств обеспечивается своевременный ввод протяженных участков столичной подземки.

За 10 лет с участием «Мосинжпроекта» в Москве было построено и введено в эксплуатацию более 105 км линий метро, 51 станция метрополитена и 11 электродепо. Большая кольцевая линия метро – ключевой мегапроект в развитии столичного метрополитена. БКЛ будет включать 31 станцию, из которых 12 уже работают для пассажиров.