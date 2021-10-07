РИАМО - 7 окт. Экс-главе МВД Калмыкии генерал-майору Тимофею Сасыкову предложили пост губернатора Чукотки в обмен на 4 млн долларов. Мошенники представились влиятельными сотрудниками ФСБ.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел в конце сентября.

Три мужчины под видом высокопоставленных сотрудников ФСБ связались с Сасыковым и предложили ему занять пост губернатора Чукотского автономного округа. За это злоумышленники попросили вознаграждение в размере 4 млн долларов.

Сасыков сделал вид, что согласился на условия аферистов, после чего связался уже с реальными сотрудниками ФСБ. Мошенники встретились с Сасыковым в Москве на Лубянской площади, где генерал передал им 1 млн долларов. При этом 30 тыс. долларов были настоящими, а все остальные деньги – так называемая «кукла».

В момент передачи наличных трое аферистов были задержаны. СК возбудил дело о мошенничестве в особо крупном размере.