РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Более полумиллиона рублей переплаты за отопление вернуло ТСЖ жителям дома в Люберцах по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

​Товарищество собственников жилья «Свой дом» исполнило предписание Госжилинспекции о проведении перерасчета платы за отопление жителям дома №12 во 2-м Осоавиахимовском проезде поселка Красково городского округа Люберцы. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, сумма возврата превысила 500 тыс. рублей.

Проверить правильность начислений в своем обращении просили жители дома. Инспекторы установили, что ТСЖ «Свой дом» при корректировке платежей за отопление по итогам 2020 года не учитывало показания общедомового прибора учета. ТСЖ дали 3 месяца на проведение перерасчета. По истечении этого срока товарищество представило документы, согласно которым точная сумма возврата жителям дома составила 507 тыс. 124 руб. 30 коп. В среднем это более 1 тыс. рублей на квартиру.

«Хочу напомнить норму правил предоставления коммунальных услуг. Если собственник или наниматель жилья полагает, что он переплачивает за жилищно-коммунальные услуги, УК обязана проверить правильность начислений непосредственно при обращении. И немедленно по результатам проверки выдать документы, которые содержат верно рассчитанные платежи. Большинство управляющих организаций именно так и поступают, не дожидаясь визита наших инспекторов», - уточнила Федина.