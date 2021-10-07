РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 окт. Горнолыжный комплекс «Красная горка» в Подольске приступил к набору на групповые занятия по горным лыжам, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная горка» в соцсети «ВКонтакте».

Объявляется набор на групповые занятия по горным лыжам для детей и взрослых, которые будет проводить инструктор ISIA с многолетним стажем Виктор Суднев. Набираются дети в группы: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-13 лет; 14-16 лет и 16 лет и старше.

Приглашаются как новички, так и спортсмены с опытом катания. В ходе занятий будут изучаться основы, исправляться ошибки. Продвинутых спортсменов обучат современному спортивному (резаному) повороту. А также постановке и прохождению трассы слалома.

Подробности можно узнать по телефону: 8(916)366-53-22.