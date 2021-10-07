РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 окт. Жительниц городского округа Люберцы, воспитывающих детей, приглашают принять участие в фестивале-конкурсе «Мамы Подмосковья. Топ-10», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фестиваль-конкурс «Мамы Подмосковья. Топ-10» проводит министерство социального развития Московской области. Принять участие в фестивале могут женщины, постоянно проживающие на территории Московской области и воспитывающие детей, включая приемных.

Фестиваль проводится по следующим номинациям: «Мама XXI века - профессионал, жена», «Дом там, где мама», «Самая активная мама», «Творческая мама», «Дебют года», «Мама с безграничными возможностями», «Уютный дом своими руками», «Ландшафтный дизайн», «Семейный проект», «Мама-фоторепортер - Московская область – территория семейного отдыха».

Фестиваль проводится в два этапа: первый этап длится по 21 октября, второй этап - с 22 по 31 октября. Заявки для участия в первом этапе Фестиваля можно подать в Люберецкое окружное управление социальной защиты населения, кабинет №3. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8(498)553-96-33.