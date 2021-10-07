РИАМО - 7 окт. Дорожники подмосковного Реутова до конца 2021 года отремонтируют в 4 раза больше автодорог в сравнении со средним показателем прошлых лет, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«До конца 2021 года мы полностью завершим ремонт порядка 20 крупных участков автодорог на территории Реутова. Всего в этом году отремонтируем 7,981 км дорожного полотна на площади 95 тыс. кв. м. Это почти в 4 раза больше, чем в прошлые годы, когда за сезон мы ремонтировали порядка 2 км дорожного покрытия», - подчеркнул Каторов.

Он отметил, что в течение 2021 года ремонт прошел на таких улицах, как Гагарина, Южная, Комсомольская, Некрасова, Строителей, Победы, в Транспортном переулке, на Юбилейном проспекте и других.

Помимо этого, в начале сентября было открыто движение на всем протяжении улицы Октября, которая связала южную часть Реутова, разделенного железной дорогой, с Носовихинским шоссе и выездом на путепровод, ведущим в северную промзону города и на Горьковское шоссе.