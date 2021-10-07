РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В подмосковных Котельниках для участников проекта «Активное долголетие» проводят бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Пенсионеры Котельников могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой. На Центральной аллее Кузьминского лесопарка занятия по скандинавской ходьбе проходят каждый вторник. Начало в 10:00.

В Подмосковье организовали 50 клубов «Активное долголетие», которые позволяют пожилым жителям поддерживать физическую форму и интересно проводить время.