РИАМО - 7 окт. В двух районах Оренбургской области 9 человек погибли после отравления контрафактным алкоголем, сообщает Федеральное агентство новостей.

Трагедия случилась в Ясненском и Домбаровском районах. Еще три человека были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое.

Сейчас полицейские и следователи проводят проверку, в ходе которой будут отработаны все возможные версии инцидента.

В частности, следователи выясняют, что именно пили отравившиеся, и где приобретали спиртное. Предварительно, суррогат в обоих районах мог быть из одной партии.