РИАМО - 7 окт. В двух районах Оренбургской области 9 человек погибли после отравления контрафактным алкоголем, сообщает Федеральное агентство новостей.
Трагедия случилась в Ясненском и Домбаровском районах. Еще три человека были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое.
Сейчас полицейские и следователи проводят проверку, в ходе которой будут отработаны все возможные версии инцидента.
В частности, следователи выясняют, что именно пили отравившиеся, и где приобретали спиртное. Предварительно, суррогат в обоих районах мог быть из одной партии.
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