РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин торжественно открыл современную детскую площадку у домов №№2 и 4 на 3-м Покровском проезде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот детский игровой комплекс построен в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды» в Подмосковье. Площадка выполнена в космической тематике, на ее территории обустроена не только игровая зона, но и зона для занятий спортом. Покрытие на ней прорезинено.

Во время торжественного открытия Жигалкин совместно с детьми разрезали символическую красную ленту. В знак признательности за деятельность ему вручили благодарственное письмо от жителей города, а маленькая активистка сделала презент своими руками.

«Мне очень приятно находиться сегодня здесь вместе с вами. Хочу поблагодарить губернатора Московской области за возможность создания таких прекрасных мест. Я хочу, чтобы эта площадка служила долго, и чтобы она приносила детям удовольствие. Надеюсь, что эта площадка станет местом встреч добрых соседей. Давайте будем чаще встречаться, знакомиться, дружить и общаться!» - сказал Жигалкин.