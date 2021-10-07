РИАМО - 7 окт. В Московской области по президентскому проекту «Социальная газификация» к газу подключили 4-тысячный дом, «голубое топливо» пришло в дом семьи Гладилиных в деревне Барсуки городского округа Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Нашему дому уже больше 100 лет, построил его мой прадед. Раньше топили дровами, русской печкой. С газом, конечно, удобнее намного! Подключили быстро, меньше месяца, даже не ожидали. Печь ломать не будем, греет душу!» – рассказала Наталья Гладилина.

На сегодняшний день в городском округе Егорьевск завершены работы по проведению газа в 22 населенных пунктах: деревнях Барсуки, Семеновская, Холмы, Кукшево, Гавриловская, Левинская и других.

Всего в муниципалитете программе соцгазификации будет подключен 51 населенный пункт.

«На сегодняшний день президентский проект социальной газификации - это самый наглядный и позитивный пример положительных перемен. Жизнь меняется к лучшему, а проживание в Подмосковье с каждым новым пуском газа становится комфортнее», - отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

На территории региона «Мособлгаз» на треть выполнил годовой план по соцгазификации, построив 250 км газопроводов. На сегодняшний день полностью догазифицировано свыше 300 населенных пунктов.

Ознакомиться с графиком работ по программе можно на интерактивной карте «Мособлгаза».