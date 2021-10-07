РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 окт. Жительницам подмосковного Красногорска напомнили о важности регулярного прохождения диспансеризации, чтобы вовремя выявить бессимптомно протекающую болезнь, сообщили в пресс-службе Красногорской горбольницы №1.

В Красногорскую городскую больницу №1 обратилась 36-летняя женщина с болями внизу живота. При обследовании врачи обнаружили на матке субсерозную миому диаметром 8 сантиметров. Эта доброкачественная опухоль и вызывала дискомфорт, сдавливала соседние органы. В гинекологическом отделении Красногорский горбольницы №1 оказывают как плановую, так и экстренную круглосуточную медицинскую помощь. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием.

«Выбор тактики лечения зависит от размеров миомы, локализации узлов, возраста, а также наличия сопутствующей гинекологической патологии. Пациентке была проведена миомэктомия - операция по удалению фиброматозных узлов с сохранением матки и репродуктивной функции. Пациентка выписана и наблюдается амбулаторно», - пояснил заведующий гинекологическим отделением Красногорской горбольницы №1 Александр Ли.

Он добавил, что не всегда миома сопровождается болями. Длительное время заболевание может протекать бессимптомно, поэтому важно каждой женщине проходить плановую диспансеризацию.