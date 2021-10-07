РИАМО - 7 окт. Под стенами Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде 9 октября состоится исторический фестиваль, его основой станет древнерусский лагерь под предводительством князя, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Для гостей проведут военные и ремесленные мастер-классы, дополненные показательными выступлениями, а также музыкой.

Посетители смогут участвовать в реконструкции боев на репликах древнерусских мечей под руководством опытного воеводы, пострелять из лука в средневековом тире, попробовать себя в кузнечном деле, в письме на бересте старославянскими буквами,в чеканке древнерусских монет, а также узнать о женских ремеслах в Древней Руси.

Воины в древнерусских доспехах покажут свои боевые навыки, строевую подготовку и проведут ряд показательных выступлений по мотивам летописи «Повесть временных лет».

Еще гости фестиваля смогут увидеть, как выглядели воины, служившие опорой русского государства в различные периоды их становления, познакомятся с их наступательным и защитным снаряжением и поймут, почему слава русского оружия гремит сквозь столетия. Также участники фестиваля покажут, как выглядели воины других земель, бывшие врагами и союзниками Руси.