РИАМО - 7 окт. В центре современного искусства «Винзавод» в столице в четверг заработала тематическая выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

На ней побывал мэр города Сергей Собянин. Также он осмотрел итоги комплексного благоустройства арт-квартала рядом с «Винзаводом».

«Еще пару десятилетий назад считалось самой собой разумеющимся, что промышленности не место в больших городах. Но сегодня ситуация полностью изменилась», — считает столичный градоначальник.

Он добавил, что сейчас промышленность в мегаполисы возвращается. Однако сегодня она другая, — высокотехнологичная и экологически чистая. Помимо всего прочего, нынешним заводам больше не нужно много территории.

«Москва тоже находится в тренде на реиндустриализацию. В городе проходят модернизацию многие исторические предприятия, и ежегодно открываются десятки новых производств», — отметил Собянин.

По его словам, современная Москва представляет собой свыше 10% всей обрабатывающей промышленности страны, и сейчас в столице концентрируются самые эффективные производства.

«На этих предприятиях трудятся около 700 тыс. человек. И я от всей души поздравляю их, членов их семей и всех горожан с профессиональным праздником – Днем московской промышленности», – отметил Сергей Собянин.