РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 окт. В подмосковных Котельниках определили победителя кибертурнира в CS.GO, сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир по киберспорту прошел в филиале «Котельники» университете Дубна. Отбор прошли 10 команд, из них семь студенческих групп филиала, команда «Молодой Гвардии» города Котельники, две команды Люберецкого техникума им. Ю.А. Гагарина. Организаторами турнира наравне с филиалом выступили киберспортивная организация «KyberKot», компьютерный клуб «Альт Таб Арена» Дзержинского, «Молодая Гвардия» города Котельники при поддержке администрации городского округа.

С приветственным словом выступила директор университета Альбина Золотарева, заместитель директора Надежда Русакова и заместитель начальника управления социальной сферы администрации города Игорь Краевой.

Соревнования продлились более 8 часов, по их результатам победителем стала команда 4 курса ИВТ университета Дубна «филиала Котельники».