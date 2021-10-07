РИАМО - 7 окт. Уроженцы Дагестана, которые зверски избили мужчину в вагоне метро, своим недостойным поведением позорят свои семьи и дискредитируют молодежь республики, заявил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

25-летнего Романа Ковалева жестоко избили уроженцы Дагестана в вагоне московского метро, когда он заступился за девушку. Молодого человека госпитализировали, а трех приезжих задержали и арестовали. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил наградить Ковалева ведомственной медалью.

«Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи», – подчеркнул Муслимов.

Он добавил, что это поведение «неприемлимо для настоящих жителей Дагестана», оно «трусливое и бесчестное». Об этом сообщает Nation News.

Ранее избитый Роман Ковалев рассказал, что нападавшие сломали ему нос, однако страха во время нападения он не чувствовал.

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